Galatasaray'a kötü haber Eto'o'dan geldi!
Konyaspor'un flaş transferi taraftarlarının yüzünü güldürdü...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 biten ilk maçın ardından Atiker Konyaspor, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.
Yeşil-beyazlıların flaş transferi Samuel Eto'o, Galatasaray maçına ilk 11'de başlayacak.
A Spor'a konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Eto'o'nun sakatlığını atlattığını ve mücadeleye ilk 11'de başlayacağını açıkladı.
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