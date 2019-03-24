Galatasaray'a kötü haber! Devam edemedi...
Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Lihtenştayn'a konuk olan Yunanistan'da Mitroglou sakatlık yaşadı.
Sarı-kırmızılıların Yunan golcüsü Mitroglou, Lihtenştayn ile oynadıkları EURO 2020 Elemeleri maçında sakatlık geçirdi.
Müsabakanın 23. dakikasında sakatlanan golcü oyuncu, karşılaşmaya devam edemedi.
Mitroglou'nun sakatlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
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