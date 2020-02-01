MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'a Kemerburgaz müjdesi!
GeriFutbol Galatasaray'a Kemerburgaz müjdesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray'a Kemerburgaz müjdesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'a Kemerburgaz müjdesi!

Yönetimin yoğun mesai harcadığı arazi ile alakalı dün iyi haber geldi. Kulübün yeni kamp tesislerini kurmasının önündeki en önemli engel ortadan kalktı.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'da Mustafa Cengiz’in hukuk zaferi... CengiSarı kırmızılı kulübe tahsis edilen Kemerburgaz’daki arazide tahliye ve yıkım işlemleri resmen başladı. Sarı kırmızılı kulüp hemen Kemerburgaz’a bayrağı dikecek. Tesis çalışmalarına başlanıp 2 yıl içinde tamamlanacak ve kulüp yeni tesislerine taşınacak.

Sürecin uzamasının nedeniyse arazinin bir kısmının, Enerji Bakanlığı tarafından verilmiş bir maden işletmesi ile çakışması...

Arazinin Milli Emlak tarafından G.Saray’a tahsis edilmesinden sonra Enerji Bakanlığı, maden işletmesini çıkarma kararı almıştı. Şirketin, Enerji Bakanlığı kararı aleyhine açmış olduğu davada daha önce verilmiş olan yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasıyla arazinin tahliyesi önünde hiçbir engel kalmadı. Dün Eyüp Sultan Belediyesi’ne ait ekipler arazinin tahliyesi için yıkım işlemlerine başladı. Tahliyenin ardından arazi Milli Emlak tarafından boş olarak teslim alınacak ve Galatasaray’a devredilecek.

Galatasaraya Kemerburgaz müjdesi

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle