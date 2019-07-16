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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç
16.07.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Galatasaray'a kazık! Emre Mor...

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Galatasaray'a kazık! Emre Mor...

Galatasaray ile transfer görüşmesi halinde olan Emre Mor cephesinden ters köşe! Son dakika gelişmesine göre menajeri işi bitirmek için Fransa'ya uçtu. Emre Mor'un yeni adresi olması için yoğun mesai harcanan kulüp de belli oldu. İşte detaylar...

Bonservisi La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da bulunan ve Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için menajeriyle İstanbul'a gelen Emre Mor transferinde Galatasaray'a şok haber...

France Footbal'un haberine göre; genç futbolcunun menajeri, Galatasaray ile görüşmelerin sürdüğü esnada futbolcuyu Fransız devine önerdi.

Lucas Ocampos'u Sevilla'ya satan, Mario Balotelli ile yollarını ayıran Marsilya'nın yeni oyuncu aradığına dikkat çeken Fransız basını, Emre'nin menajeri ile Marsilya'nın görüştüğünü belirtti.

ZUBIZARETTA: "HAYIR, İSTEMEYİZ"

Ancak Marsilya'nın sportif direktörü Andoni Zubizarreta'nın Emre transferi ile ilgilenmediği ve menajerine olumsuz cevap verdiği kaydedildi.

Emre Mor'un menajerlik şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile transfer vetosunun ortadan kalktığını ve Türk futbolcunun transfer yapmasında bir engel kalmadığını açıklamıştı.

Galatasaray'ın Emre Mor transferini sonuçlandırmamasında en büyük etken, menajerleri olarak gösteriliyordu.

Bu haber karşısında Galatasaray'ın tutumu ise merak konusu...

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Galatasaraya kazık Emre Mor...

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