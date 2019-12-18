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Futbol
DHA
18.12.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Galatasaray'a kayyum için mahkemeye başvurdular

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SON DAKİKA | Galatasaray'a kayyum için mahkemeye başvurdular

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı.

Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75. maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.

Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

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SON DAKİKA | Galatasaraya kayyum için mahkemeye başvurdular


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