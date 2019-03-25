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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.03.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

'Galatasaray'a kayyum atanabilir!'

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'Galatasaray'a kayyum atanabilir!'

Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse, Galatasaray Kulübünde idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 ay içinde seçim kararı almaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanabileceğini söyledi.

Başkan Mustafa Cengiz'in seçime gitmeme ve hukuk mücadelesi verme kararıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Köse, "İbra alamaması neticesinde Galatasaray Kulübünün bir seçim durumuna girmesi beklenir. Seçimle alakalı yönetim kurulunun böyle bir karar alması gerekir. Yönetim kurulu, yapılan oylamada usulsüzlük olduğunu iddia ediyor. Hukuki olarak belli başvuruların yapılacağını söylüyor. Daha önce Adnan Polat zamanında da böyle bir olay yaşanmış ve hukuki durum içine girilmişti. Bu durumda yönetim kurulunun seçim kararı almasını beklememek lazım." diye konuştu.

Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 aylık süreç içinde seçim kararı almaması durumunda genel kurul üyelerinin mahkemeye gidebileceğini aktaran Alpay Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Genel kurula katılmış üyelerden herhangi biri mahkemeye başvurarak yönetim kurulunun kullanmadığı karar nedeniyle genel kurul yapılmasını talep edebilir. Mahkeme de bunu haklı görürse genel kurul yapılması için bir karar verebilir ve bir kayyum görevlendirebilir. Buna karşı Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu da bir hamlede bulunacaktır. Bu saatten sonra bakılacak konu seçim yapılmasıyla ilgili herhangi bir başvuruda bulunulup bulunulmayacağı."

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Galatasaraya kayyum atanabilir

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