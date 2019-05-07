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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
07.05.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Galatasaray'a gol makinesi! Açıkladılar

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Galatasaray'a gol makinesi! Açıkladılar

Danimarka Ligi'nde mücadele eden Esbjerg'de sportif direktör Jimmi Nagel Jacobsen, FC Nordsjaelland'e karşı oynadıkları maçta içlerinde Galatasaray'ın da bulunduğu 15 takımın gözlemcilerinin yer aldığını açıkladı.

Hem ligde hem de kupada şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer hedefleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların takip ettiği oyunculardan birinin, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki Skov Olsen olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın, Avrupa devlerinin de radarında olan, özellikle Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği genç yıldızı, takımın son oynadığı Esbjerg karşılaşmasında izlettiği ortaya çıktı.

Danimarka basınına açıklamalarda bulunan Esbjerg Sportif Direktörü Jimmi Nagel Jacobsen, FC Nordsjaelland ile oynadıkları maçı Borussia Dortmund ve Galatasaray'ın da içlerinde bulunduğu 15 kulübün gözlemcileri tarafından takip edildiğini belirtti.

Karşılaşma 0-0'lık golsüzlükle sonuçlandı.

Danimarka U21 Takımı'nda da görev alan Skov Olsen, bu sezon şu ana kadar 41 maçta 25 gol kaydetti. 

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