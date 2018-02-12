Galatasaray'a gelemedi, kadro dışı bırakıldı
Galatasaray'a transferi son dakikada gerçekleşmeyen Watford forveti Okaka, kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı. İtalyan futbolcunun neden kadro dışı kaldığı bilinmiyor.
Kış transfer döneminde Galatasaray'a yakınlaşmasına rağmen transferi gerçekleşmeyen Watford forveti Stefano Okaka, kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı. Siyahi forvet kendi başına idmanlarını sürdürüyor.
İngiliz kulübünden gitmek istediği ifade edilen İtalyan golcünün Çin opsiyonlarını değerlendireceği ifade ediliyor.
Teknik Direktör Javi Garcia, kararın kendisinden bağımsız olduğunu ifade etti. Garcia, "Durumdan habersizim. Benimle bir ilgisi yok. Benim için Okaka iyi bir insan ve iyi bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
Takımdaki forvet ihtiyacına rağmen Okaka'nın kadro dışı bırakılması eleştiri konusu olurken, 28 yaşındaki futbolcunun bir hafta sonra takım çalışmalarına katılacağı iddia ediliyor.
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