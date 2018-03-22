Galatasaray'a Felipe Melo piyangosu!
Galatasaray'ın 2015 yazında Inter'e sattığı Felipe Melo, Sarı Kırmızılılar'a sezon sonunda ciddi bir para kazandırabilir!
2011'de transfer olduğu Galatasaray'da taraftarların adeta sevgilisi hâline gelen Felipe Melo ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
Brezilyalı yıldızı 2015 yazında Inter'e satan Cim Bom; 3,7 milyon euroluk bir bonservis geliri elde etmiş ve satış sözleşmesine bir de bonus maddesi koydurmuştu.
Buna göre 2017/18'e dek Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı her sezon için Milano devinin Galatasaray'a 500 bin euro ödemesi gerekiyordu.
STATÜNÜN DEĞİŞMESİ CİM BOM'A YARADI!
Inter, geride kalan iki sezonda Devler Ligi'ne kalamadı ancak İtalyan devinin bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne kalma ihtimali çok yüksek görünüyor.
UEFA'nın getirdiği yeni statü sonrası Serie A'yı ilk 4 sırada bitiren takımın Şampiyonlar Ligi vizesi alacak olması hâlihazırda 4. sırada bulunan Inter'in Devler Ligi'ne doğrudan katılım göstermesi anlamına geliyor.
Bu durumda da Sarı Kırmızılılar'ın kasasına tam 500 bin euro girecek. (Fanatik)
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