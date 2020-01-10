Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri | Galatasaray'a Emre Mor şoku!

Galatasaray, Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'u Celta Vigo'ya geri göndermek istedi ancak İspanyol ekibinden olumsuz cevap aldı.

Celta Vigo, sarı kırmızılı ekibin bu teklifini geri çevirerek Emre Mor'u geri almayı kabul etmediğini iletti.

Emre Mor bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ancak gol ya da asist sevinci yaşayamadı. (Takvim)