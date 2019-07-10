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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray'a Emre Mor piyangosu

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Galatasaray'a Emre Mor piyangosu

Cimbom, Emre Mor'u bedelsiz transfer edecek.

Galatasaray’da oynamak istediğini bir kez daha belirten Emre Mor, İstanbul’da Fatih Terim’le görüştü. Bire bir görüşmede sadece futbola odaklanacağını belirten Emre’nin olumlu tavrı sonrasında Terim ‘Tamam’ dedi ve transfer gerçekleşti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

VE Galatasaray, Emre Mor’u renklerine bağladı.... Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcuyu Celta Vigo’dan bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz yıl da G.Saray’a gelmek isteyen Emre’nin transferine İstanbul’daki görüşme sonrasına onay verdi.

Celta Vigo’da istediği çıkışı yakalayamayan ve kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, menajeri aracılığıyla G.Saray’a gelmek istediğini iletti. Kendisini Milli Takım’a kazandıran Terim ile çalışmak istediğini ileten Emre, kararlı tavrı üzerine, İstanbul’a davet edildi.

Kısa süre içerisinde açıklanacak

İstanbul’da gerçekleşen bire bir görüşmede Emre, Terim’in yönetiminde sadece futbola odaklanacağını olacağını belirtti. Terim de, 22 yaşındaki oyuncunun kararlı tavrı üzerine bu kez “Tamam” dedi.

Sarı kırmızılılar, 2 yıllık kontrat yapacağı Emre Mor için bonservis ödenmeyecek. Buna karşın G.Saray, Emre’nin bir sonraki satışından İspanyol ekibi Celta Vigo’ya yüzde 50 pay verecek.

Kanat oyuncusunun, Celta Vigo Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Galatasaraya Emre Mor piyangosu

 

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