Galatasaray'a Emre Mor piyangosu
Cimbom, Emre Mor'u bedelsiz transfer edecek.
Galatasaray’da oynamak istediğini bir kez daha belirten Emre Mor, İstanbul’da Fatih Terim’le görüştü. Bire bir görüşmede sadece futbola odaklanacağını belirten Emre’nin olumlu tavrı sonrasında Terim ‘Tamam’ dedi ve transfer gerçekleşti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
VE Galatasaray, Emre Mor’u renklerine bağladı.... Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcuyu Celta Vigo’dan bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz yıl da G.Saray’a gelmek isteyen Emre’nin transferine İstanbul’daki görüşme sonrasına onay verdi.
Celta Vigo’da istediği çıkışı yakalayamayan ve kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, menajeri aracılığıyla G.Saray’a gelmek istediğini iletti. Kendisini Milli Takım’a kazandıran Terim ile çalışmak istediğini ileten Emre, kararlı tavrı üzerine, İstanbul’a davet edildi.
Kısa süre içerisinde açıklanacak
İstanbul’da gerçekleşen bire bir görüşmede Emre, Terim’in yönetiminde sadece futbola odaklanacağını olacağını belirtti. Terim de, 22 yaşındaki oyuncunun kararlı tavrı üzerine bu kez “Tamam” dedi.
Sarı kırmızılılar, 2 yıllık kontrat yapacağı Emre Mor için bonservis ödenmeyecek. Buna karşın G.Saray, Emre’nin bir sonraki satışından İspanyol ekibi Celta Vigo’ya yüzde 50 pay verecek.
Kanat oyuncusunun, Celta Vigo Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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