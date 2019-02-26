Galatasaray'a Diagne ve Linnes'ten kötü haber
Hafta sonunda ligde Erzurumspor’a konuk olacak Galatasaray'da, santrfor Diagne ile sağ bek Linnes’in maça yetişemeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'da sakatlıklar can sıkarken Fatih hoca, Diagne’nin yerine yine Mitroglou’yu oynatmayı düşünüyor. Ancak Mariano’nun da cezalı olması sebebiyle sağ bekte sıkıntı var. Linnes kadroya dahil edilmezse, bu bölgede Semih Kaya’nın şans bulması bekleniyor.
İki oyuncu da Akhisarspor mücadelesinde sahadaki yerlerini alamamıştı.
Fatih Terim, Akhisarspor karşılaşmasının ardından bu açıklamaları yapmıştı...
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle