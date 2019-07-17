Galatasaray'a Diagne piyangosu! Yeni rakam...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Diagne'yi elden çıkarma amacında. Sarı kırmızılılarda gözler Çin'de şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklifte...
Çin Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou, Sarı-Kırmızılı kulüple temasa geçerek Senegalli golcünün fiyatını sordu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon Euro" yanıtını verdi. Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi
Cimbom'a Çin piyangosu
Galatasaray'da transferin önünde çok büyük bir engel olarak duran Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Senegalli yıldızın Suudi Arabistan'a satışının suya düşmesi sonrası sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar'a Çin'den müjde geldi.
Guangzhou Evergrande, Galatasaray kulübüyle temasa geçerek Diagne'nin fiyatını sordu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon Euro" yanıtını verdi.
Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi. Galatasaray'ın 13-14 milyon Euro civarında bir rakamı bile kabul edebileceği belirtiliyor.
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