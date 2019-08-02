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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
02.08.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Galatasaray'a Deniz Türüç şoku! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

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Galatasaray'a Deniz Türüç şoku! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe ile Galatasaray, Vedat Muriç’in ardından Deniz Türüç için de karşı karşıya gelmişti. Kayserispor, Cim Bom’la anlaştı.

Deniz, Aslan’la masaya oturdu. Ancak Galatasaray Yönetimi, 1.8 milyon Euro talep eden milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro maaş teklif etti. Deniz, “Ben o parayı Kayserispor’dan da kazanıyorum” deyip görüşmeden çekildi. Bunun üzerine Galatasaray, Emre Mor’u kiraladı.

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Yanal, çok istedi

Bu süreçte Sarı-Lacivertliler ise beklemeye çekildi. Ancak Audi Cup’ta 6-1’lik Bayern hezimeti yaşanınca, Fenerbahçe yeniden harekete geçti. Ersun Yanal’ın çok istediği Deniz Türüç’ün menajeri Buğra Coşkun, Damien Comolli ile masaya oturdu. Comolli, Coşkun ile yaptığı görüşmede 1.6 milyon Euro’dan yukarı çıkmayacaklarını belirtti. Taraflar bu rakam üzerinden anlaştı.

Aynı teklif gidecek

Münih’teki görüşmenin ardından Deniz Türüç, rotasını Fenerbahçe’ye çevirmiş oldu. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın 3 milyon Euro artı bir oyuncu teklifini kabul eden Kayserispor’a aynı öneriyi yaparak bu transferi resmen bitirecek.

Erol Bedir: Zorluk çıkarmayız

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferiyle ilgili olarak Radyospor’da Özgür Sancar’a konuştu. Bedir, “Biz Deniz’e, kamptan sonra Kayseri’de başlayacak çalışmalara kadar bir kulüple anlaşmasını söyledik. Aksi takdirde bizde kalıp lige konsantre olacak. Menajerlerin Fenerbahçe ile görüştüğünü duyduk. Biz zaten öncesinde Ali Koç’la ve Deniz’le ilgilenen diğer kulüplerle görüşmüştük. Takım şu anda izinli. İzin bitinceye kadar Deniz, Fenerbahçe ile anlaşırsa, biz zorluk çıkarmayız” dedi.

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Galatasaraya Deniz Türüç şoku Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri...

Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç açıklaması...

Hikmet Karaman'dan Deniz Türüç'e övgü dolu sözlerKayserispor'da ismi büyük kulüplerle anılan gurbetçi futbolcu Deniz Türüç, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Teknik direktör Hikmet Karaman ise oyuncusunun büyük takımlarda forma giymesinden gurur duyacağını sözlerine ekledi.
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