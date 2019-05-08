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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
08.05.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Galatasaray'a çılgın gelir!

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Galatasaray'a çılgın gelir!

Ligde şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakalayan Galatasaray eğer mutlu sona ulaşırsa müthiş bir gelirin de sahibi olacak...

Sarı-Kırmızılılar 31. hafta itibariyle 46.8 milyon lira galibiyet primi, 11.7 milyon lira da beraberlik primi elde etti. Kalan üç haftada alınacak skorlara göre primler daha da artacak.

PRİMLER KASAYA GİRECEK
Cimbom 35 milyon lira sezona katılım payı ve 63 milyon lira da geçmiş şampiyonluk primini kasaya koyacak. 22. şampiyonluğun ödülü olarak ise 33 milyon liralık gelir de Galatasaray'ın olacak.

Galatasaray Fatih Terimin heykelini dikiyor
Galatasaray Fatih Terim'in heykelini dikiyor

EN BÜYÜK GELİR DEVLER LİGİ
Şampiyon olması halinde üst üste 2. kez direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Sarı-Kırmızılılar ayak bastı parası ve yayın gelirleri ile birlikte minimum 200 milyon liralık gelir elde edecek.

250 MİLYON LİRAYI BULACAK
Ürün satışı, maç günü hasılatı ve puan primleri ile birlikte gelir 250 milyon lirayı bulacak. Böylece Cimbom şampiyonluk halinde yaklaşık 450 milyon liralık dev bir para ödülünün sahibi olacak.

HEDEFE SON 180 DAKİKA
Averajla zirveyi alan Galatasaray önümüzdeki iki hafta Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i mağlup ederse şampiyonluğunu resmen ilan etmiş olacak.

Fatih Terim derbi galibiyetinin ardından bu açıklamaları yapmıştı...

Fatih Terim'den derbi galibiyeti açıklamasıGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenerek, liderliğe yükselmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
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Galatasaraya çılgın gelir

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