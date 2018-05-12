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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
12.05.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Galatasaray'a büyük şok! 8 sene sonra...

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Galatasaray'a büyük şok! 8 sene sonra...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 91-85 yendi. Sarı kırmızılı takım bu yenilgiyle sezonu play-off hattının dışında tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 8 sezon sonra ilk 8 dışında yer aldı. Galatasaray, en son 2009-2010 sezonunda normal sezonu 9. sırada tamamlamıştı.

Anadolu Efes, bu sonuçla normal sezonu 22 galibiyet, 8 mağlubiyetle 3. sırada tamamladı. Lacivert beyazlı ekibin, play-off çeyrek finaldeki rakibi yarın oynanacak Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka-Banvit karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Galatasaray Odeabank ise 13 galibiyet, 17 mağlubiyet ile sezonu play-off hattının dışında tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 8 sezon sonra ilk 8 dışında yer aldı. Galatasaray, en son 2009-2010 sezonunda normal sezonu 9. sırada tamamlamıştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, pota altından bulduğu sayılarla 4. dakikayı 13-6 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan Galatasaray Odeabank, Mehmet Yağmur ve Emir Preldzic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 25-22 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Hendrix'in pota altında ürettiği sayılarla 16. dakikayı 36-32 üstün geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 43-40 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Hardy'nin etkili oyunuyla 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 58-46. Savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Weems ve Simon'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle 29. dakikada eşitliği yakaladı: 66-66. Sarı-kırmızılı ekip, Göksenin Köksal'ın basketiyle final periyoduna 68-66 üstün girdi.

Son çeyreğe dış atışlardan bulduğu basketlerin yardımıyla 11-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 35. dakikanın içinde farkı 9 sayıya (77-68) çıkardı. Üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 91-85 galip ayrıldı.

Galatasaraya büyük şok 8 sene sonra...

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Polat Parlak

Galatasaray Odeabank: Hardy 7, Mehmet Yağmur 12, Göksenin Köksal 19, Emir Preldzic 15, Hendrix 14, Ege Arar 2, Caner Topaloğlu 5, Juskevicius 11

Anadolu Efes: Douglas 10, Weems 2, Onuralp Bitim 6, Brown 22, Stimac 16, Berk Demir, Birkan Batuk 3, Dunston 4, Doğuş Balbay 5, Muhaymin Mustafa 5, Simon 18

1. Periyot: 25-22

Devre: 43-40

3. Periyot: 68-66

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