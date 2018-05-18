Galatasaray'a büyük piyango! Bruma...
Leipzig, Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde ettiği için Bruma'nın sözleşmesinde yer alan madde gereğince Galatasaray'a 250 bin euro'luk ödeme yaptı.
Galatasaray sezon başında 12.5 milyon Euro bonservis karşılığında Leipzig'e sattığı Bruma'dan para kazanmaya devam ediyor.
Bundesliga'yı 6. sırada bitiren Leipzig, Avrupa Ligi bileti aldığı için Bruma'nın sözleşmesinde yazan 250 bin Euro bonus maddesi devreye girdi. Alman kulübü dün bu parayı Galatasaray'a gönderdi. (Sabah)
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