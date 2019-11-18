Galatasaray'a bir şok daha! Ryan Babel sakatlandı...
Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığı ile boğuşan Galatasaray'a bir darbe de Ryan Babel'den geldi.
Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Ryan Babel, Estonya ile oynanacak maç öncesi aday kadrodan çıkartıldı.
Galatasaray'da Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığının ardından Ryan Babel'in Başakşehir maçında forvet pozisyonunda oynaması bekleniyordu.
Tecrübeli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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