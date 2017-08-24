Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

Forvet, forvet arkası ve sol kanatta oynayabilen, 27 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Igor Tudor'un onay vermesinin ardından İtalyan ekibiyle ilk temas kuruldu. Galatasaray yönetimi, hafta sonuna kadar Çizme'ye çıkarma yapacak.

7 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Sarı Kırmızılılar Inter 'de kadroda düşünülmeyen jovetic için 7 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak İtalyan temsilcisi, ocak ayında 13.5 milyon euroya aldığı Karadağlı için 10 milyon euro istiyor.

Jovetic, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sevilla'da kiralık olarak geçirmişti. Başakşehir'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan İspanyol ekibinin de 27 yaşındaki oyuncuyu istediği biliniyor. Yönetim, elini çabuk tutup bir kaç gün içinde bu transferi bitirmeyi planlıyor.

ASLAN FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sol bek ve sol kanat alacaklarını söylemişti. Bek için Asamoah'la prensipte anlaşan San-Kırmızılılar, Ganalı yıldızın önüne de Jovetic'i monte etmek istiyor.

Karadağlı oyuncunun dün Insagram hesabından 'Aslan' resmi paylaşması ise G.Saray taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Karadağlı oyuncunun fotoğrafının altında "Come to Galatasaray" yazdı. (Haber 7)