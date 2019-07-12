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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.07.2019 - 07:02, Son Güncelleme:

Galatasaray'a bir Bursaspor'lu daha! Hedef Ertuğrul Ersoy...

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Galatasaray'a bir Bursaspor'lu daha! Hedef Ertuğrul Ersoy...

Yusuf Erdoğan transferi forma paylaşımı sebebiyle rafa kalksa da Galatasaray'ın Bursaspor futbolcularına ilgisi sürüyor. Sarı kırmızılılar, şimdi de stoper Ertuğrul Ersoy’la ilgileniyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor...

Bursaspor’un kalecisi Okan Kocuk için görüşmelerde bulunan Galatasaray’ın, stoper Ertuğrul Ersoy’la da ilgilendiği öne sürüldü. 1.87 boyundaki ve 22 yaşındaki başarılı savunmacı 1. Lig’e düşen Yeşil-Beyazlı takımdan kısa süre önce ayrıldı.

Cim Bom’da kiralık sözleşmesi biten Semih Kaya Sparta Prag’a geri dönerken, Ahmet Çalık’ın durumu ise belirsiz.

Galatasaray, anlaşma öncesi süreçte yaptığı forma paylaşımı yüzünden Yusuf Erdoğan transferinden vazgeçmişti. Yusuf, daha sonra Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı.

 

 

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