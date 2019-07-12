Galatasaray'a bir Bursaspor'lu daha! Hedef Ertuğrul Ersoy...
Yusuf Erdoğan transferi forma paylaşımı sebebiyle rafa kalksa da Galatasaray'ın Bursaspor futbolcularına ilgisi sürüyor. Sarı kırmızılılar, şimdi de stoper Ertuğrul Ersoy’la ilgileniyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor...
Bursaspor’un kalecisi Okan Kocuk için görüşmelerde bulunan Galatasaray’ın, stoper Ertuğrul Ersoy’la da ilgilendiği öne sürüldü. 1.87 boyundaki ve 22 yaşındaki başarılı savunmacı 1. Lig’e düşen Yeşil-Beyazlı takımdan kısa süre önce ayrıldı.
Cim Bom’da kiralık sözleşmesi biten Semih Kaya Sparta Prag’a geri dönerken, Ahmet Çalık’ın durumu ise belirsiz.
Galatasaray, anlaşma öncesi süreçte yaptığı forma paylaşımı yüzünden Yusuf Erdoğan transferinden vazgeçmişti. Yusuf, daha sonra Kasımpaşa ile sözleşme imzalamıştı.
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