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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Galatasaray'a Beşiktaş maçında tribün kapama cezası
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Futbol
19.04.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Galatasaray'a Beşiktaş maçında tribün kapama cezası

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Galatasaray'a Beşiktaş maçında tribün kapama cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 65 bin lira para cezası verdi. Sarı-kırmızılıların ligdeki Beşiktaş derbisinde tribünlerinden bazıları kapatılacak.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta taraftarlarının eylemleri sebebiyle Galatasaray'a toplamda 65 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki iç saha maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarının da bloke edildiği belirtildi.

PFDK'nin, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'a 15 biner, Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur ile Gençlerbirliği Antrenörü Önder Engin'e de birer maç men ve 13 biner lira para cezası verdiği aktarıldı.

Kurulun, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Belaruslu futbolcusu Anton Putsila'ya 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Fatih Terim, Disiplin Kuruluna sevk edildi
Fatih Terim, Disiplin Kurulu'na sevk edildi

PFDK kararları şu şekilde:

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT 101, 102, 123, 124, 125, GÜNEY KALE ARKASI 119, 120, 121, KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nin, 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDURRAHMAN BAYSANGUR'un, 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü ÖNDER ENGİN'in, 15.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞIve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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