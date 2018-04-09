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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: Adem KABAYEL
09.04.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Galatasaray'a Ankara'da soğuk duş! Liderlik gitti...

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Galatasaray'a Ankara'da soğuk duş! Liderlik gitti...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası kapanış maçında küme düşme potasında yer alan Gençlerbirliği ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede Gençlerbirliği ikinci yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada sarı kırmızılılar daha üstün bir oyun sergiledi ama karşılıklı ataklara sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip Gençlerbirliği 90+2'de Alper ile bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakiplerinin haftayı kayıpsız kapattığı ligin şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.Bu sonuçla ev sahibi Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltirken Galatasaray 57 puanda kaldı ve liderliği, haftayı 59 puanla kapatan Başakşehir'e teslim etti.

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun 
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru, Luccas Claro, Palitsevich, Pogba, Alper Uludağ, Issah (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Jailton, Sessegnon (Dk. 90 1 Khalili), Manu, Deniz Yılmaz (Dk. 61 Scekic) 
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Selçuk İnan (Dk. 79 Donk), Feghouli, Belhanda (Dk. 60 Eren Derdiyok), Rodrigues (Dk. 69 Sinan Gümüş), Gomis 
Gol: Dk. 90 2 Alper Uludağ (Gençlerbirliği) 
Sarı kartlar: 45 2 Mariano, Dk. 48 Maicon, Dk. 81 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 57 Jailton, Dk. 67 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Galatasaraya Ankarada soğuk duş Liderlik gitti...

NOTLAR:

CENGİZ’İN YOĞUN TRAFİĞİ: 5 FARKLI YERE ZİYARET
Yönetim kuruluyla birlikte G.Birliği deplasmanında takımlarını desteklemek için Ankara’ya çıkarma yapan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, dün 5 farklı yere ziyarette bulundu. İlk olarak Spor Bakanlığı’na giden Cengiz, buradan G.Saraylılar Birliği Derneği’ne geçerek öğle yemeği yedi. Ardından Anıtkabir’e geçerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkan Sarı-Kırmızılı yönetim, Ata’nın mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Başkan Cengiz de Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Yoğun ziyaret trafiğine devam eden yönetim, TRT Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’na da nezaket ziyaretinde bulunduktan sonra 19 Mayıs Stadı’na geçerek tribündeki yerini aldı.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN BAŞKENT DEPLASMANINA YOĞUN İLGİ!
Başkan Mustafa Cengiz, göreve seçilmesinin ardından Galatasaray takımını deplasmanlarda yalnız bırakmazken dün Gençlerbirliği maçına yöneticiler Adil Araboğlu, Okan Böke ve Mahmut Recevik de geldi.

STATÜ GEREKÇESİ İLE KADRODA!
Galatasaray takımında dün akşam 19 yaşındaki Batuhan Şen yedek kulübesinde yer aldı. Eray İşcan’ın sakatlığı nedeniyle Carrasso’ya yedek kulübesinde yer veren Galatasaray teknik heyeti, statü gereği ‘yabancı kalecinin olması halinde bir de yerli file bekçisinin kadroda bulunma zorunluluğu nedeniyle alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki Batuhan Şen’i dahil etti.

GALATASARAY TARAFTARLARINA ANKARA’DA AYRILAN YER DAR GELDİ!
Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği tribünlerinin büyük bölümünde Galatasaray taraftarları tespit edildi. Bunun üzerine stat yetkilileri, güvenlik riski gerekçesi ile Gençlerbirliği bölümüne giren sarı kırmızılı taraftarları kale arkasına aldı.

Galatasaraya Ankarada soğuk duş Liderlik gitti...

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!
karşılaşmasının oynanacağı Ankara 19 Mayıs Stadı ve çevresinde maç öncesinde elektrik kesintisi yaşandı.
40 dakika süren kesinti, sorunun düzeltilmesi ile son buldu ve maçın başlamasına 2 saat kala elektrikler geldi.
Daha önce 8 Mart 2018 tarihinde Ankaragücü Adanaspor maçı elektrik kesilmesi ve jeneratör sorunu nedeniyle yarıda kalmıştı

GALATASARAY’DAN SAHA ORTASINDA MOTİVASYON TOPLANTISI...
Sarı kırmızılı oyuncular Gençlerbirliği maçı öncesinde ısınmak için sahaya çıktıktan sonra takım halinde bir çember oluşturup galibiyet adına kendi aralarında kısa bir konuşma yaptı.

DONK YERİNE FERNANDO
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kart cezası sona eren Fernando’ya ilk 11’de görev verip Ryan Donk’u yedek kulübesine çekti. 2-1 kazanılan Trabzonspor maçının kadrosunda tek değişikliğe giden Terim, Fernando dışında sahaya sürdüğü 11’i bozmadı.

ESKİ KAPTAN, TAKIM ARKADAŞLARI İLE HASRET GİDERDİ
Gençlerbirliği takımında forma giydiği dönemde kaptanlık pazubandını takan Ahmet Çalık, karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşları ile uzun süre sohbet etti.

Galatasaraya Ankarada soğuk duş Liderlik gitti...

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