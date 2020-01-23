Galatasaray'a Alex Telles piyangosu | Transfer Haberleri

Juventus, Porto'nun yetenekli sol beki Alex Telles için 25 milyon Euroluk teklifte bulundu. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray kârdan yüzde 10 pay alacak.



Marca'da yer alan habere göre, devre arasında sol bek transfer etmek isteyen Serie A devi Juventus, Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'i radarına aldı.

İtalyan yöneticilerin Portolu yetkililerle masaya oturarak Brezilyalı futbolcu için 25 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi.

Ancak Portekiz kulübünün 27 yaşındaki sol beki 40 milyon Euroluk serbest kalma bedelinden aşağıya satmayı düşünmediği bildirildi.

Telles bu sezon 28 maçta 5 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. (Ajansspor)





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