Tudor'a 1 değil, 3 müjde birden

Derbide oyunu yarıda bırakan Serdar Aziz, Trabzon maçında ilk 11'de olacak. Fenerbahçe derbisinde sol üst adalesindeki ağrılar nedeniyle riske edilmeyen Garry Rodrigues de artık hazır duruma geldi.
Bu oyuncu da Trabzonspor maçında Tudor'dan görev bekleyecek. Belhanda'nın kart cezalısı olması nedeniyle Tudor o bölgeye çözüm ararken Selçuk İnan'ın da antrenmanlardaki performansı Tudor'u sevindirdi.
Selçuk İnan da, Galatasaray takımında daha fazla şans bulabilmek adına ekstra antrenmanlar, çalışmalar yapmaya başladı. Selçuk İnan da, Hırvat teknik adama hazır olduğunu belirtti ve görev beklediğini söyledi.