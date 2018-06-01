Galatasaray'a 18'lik yıldız adayı: Amadi Wassim
Galatasaray'ın, geçmiş dönemde önemli transferler yaptığı Metz takımından, potansiyel gördüğü bir yıldız adayını almak üzere olduğu ifade edildi.
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, gözünü Metz'in 18'lik yıldızı Amadi Wassim'e dikti. Geçmiş dönemde Fransız ekibinden önemli isimler transfer ederek büyük başarı elde eden sarı-kırmızılılar, potansiyel gördüğü bu oyuncudan büyük şeyler bekliyor.
Fransız Gazetesi L'Equipe'nin haberine göre Galatasaray, kulübü ile profesyonel sözleşme imzalamayan genç orta sahayı yakın zamanda renklerine katacak.
Genç yetenek avcısı Benfica'nın da Wassim ile ilgilendiği haberde belirtildi.
Galatasaray Metz Kulübü'nden Franck Ribery ve Aly Faryd Mondragon gibi değerli oyuncular transfe etmişti.
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