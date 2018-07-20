Galatasaray'a 18'lik uçak! İmza attırılıcak...
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon U21 takımında forma giyen Nijeryalı hücum oyuncusu Sunday Alimi ile profesyonel sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Nijerya'nın Lobi Stars takımından Galatasaray'ın U21 takımına transfer edilen Sunday Alimi, gösterdiği performansla profesyonel sözleşmeye imza atacak.
Stili ile Bruma'yı andıran ve teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran 18 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattının rotasyonunda kullanılacak.
ÇIKTIĞI 13 MAÇTA 3 GOL 7 ASİST YAPTI
Galatasaray'ın U21 takımıyla geçtiğimiz sezon 13 maça çıkan ve hızıyla dikkat çeken Alimi, 3 gol atarken 7 kez de asist yaptı. (Takvim)
Galatasaray geçtiğimiz günlerde hazırlık maçında PSV'ye 3-1 mağlup olmuştu...
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