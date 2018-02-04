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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGalatasaray zirveye giderken tepetaklak
Spor Arena Galatasaray zirveye giderken tepetaklak
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Sıradaki Haber: Manchester United evinde affetmedi!

Spor Arena
04.02.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Galatasaray zirveye giderken tepetaklak

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanında yara aldı. Sivasspor Galatasaray'ı 2-1 yenerek Cimbom'a zirve yolunda engel oldu. Yiğidolar 13. dakikada Ndinga'nın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, 57'de kazanılan penaltıyı Kone gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray 79'da Eren Derdiyok'un golüyle durumu 2-1'e getirse de puan için yeterli olmadı. Baiakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada çok önemli fırsat yakalayan Cimbom, bunu elinin tersiyle itti. Galatasaray 41 puanda kaldı ve zirvede Başakşehir'in 2 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçını evinde Antalyaspor ile oynayacak.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a 2-1 yenildi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 78 Cyriac), Rybalka (Dk. 76 Saivet), Emre Kılınç (Dk. 90 Papp), Kone

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon Nagatomo, Tolga Ciğerci (Dk. 60 Eren Derdiyok), Donk, Yasin Öztekin (Dk. 72 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 68 Belhanda), Rodrigues, Gomis

Goller: Dk. 16 Ndinga, Dk. 57 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 41 Rybalka, Dk. 61 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 76 Muslera, Dk. 83 Mariano (Galatasaray)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir202143
2Önceki2 Galatasaray201841
3Önceki3 Fenerbahçe201538
4Önceki4 Beşiktaş201537
5Önceki6 Kayserispor20634
Puan durumu

Galatasaray zirveye giderken tepetaklak

MAÇTAN NOTLAR

GALATASARAY'DA ZEMİN İSYANI

Karşılaşma öncesinde zemini kontrol etmek ve takımını ısındırmak adına sahaya çıkan Galatasaray teknik heyeti zeminin çok fazla sert olmasından yana dert yandı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadında zeminin altında bulunan saha ısıtmalarının açılmadığını belirten Galatasaray antrenörleri “ Saha çok sert. Isıtmalar açılmamış” dedi


ERAY’A TAVIR

Galatasaray taraftarları maç öncesinde sahaya ısınmak için çıkan Muslera’ya sevgi gösterisinde bulunurken geçtiğimiz haftaların aksine yedek kaleci Eray’ı tribünlere çağırmadı. Konyaspor ile oynanan kupa maçında yediği hatalı gollerle tepki toplayan Eray’a taraftarlar sevgi gösterisinde bulunmadı.

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Olay sözler... Sen ukalanın kralısın
Olay sözler... 'Sen ukalanın kralısın!'

SELÇUK İNAN'A KESİK

Daha önce Belhanda ve Gomis gibi takımın önemli yıldızlarını kulübeye çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor karşısında Selçuk İnan’a, ilk 11’de yer vermedi. Terim, Selçuk İnan yerine Donk’a şans verirken Hollandalı futbolcuda bu sezon Süper Ligde ilk kez bir maça 11’de başladı. Tecrübeli teknik adam, stoperde Serdar Aziz yerine Denayer, Belhanda yerine ise yine Yasin Öztekin’e ilk 11’de görev verdi. Gomis ise 3 maçlık aranın ardından Eren’in yerine ilk 11’deki yerini aldı.

Galatasaray zirveye giderken tepetaklak

MUSTAFA CENGİZ TRİBÜNDE

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bu kez Protokol Tribününde... Kayserispor deplasmanında mazbatayı almadığı için karşılaşmayı locadan izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivas’a da geldi ve bu kez karşılaşmayı Protokol tribününde izledi. Başkan Cengiz dışında yönetici Mahmut Recevik ile sarı kırmızılı camianın önemli isimleri Özer Saraçoğlu, Alper Üner ve Selim Sefada’da Sivas’a gelenler arasında idi.

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Olay tepki: Ligde ilk 3e zor girersin
Olay tepki: Ligde ilk 3'e zor girersin

NAGAMOTO AYAĞININ TOZUYLA SAHADA

NAGATOMO ayağının tozu ile sahada. Sarı kırmızılı takımın Inter’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nagatomo, Sivas’ta Galatasaray forması ile ilk maçına çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımla sadece 2 taktik antrenmana çıkmasına karşın fizik olarak hazır durumda olan Nagatomo’ya ilk 11’de görev verdi. Galatasaray tribünleri Yeni transfer Nagatomo’yu çağırdı. Japon oyuncuya arkadaşları taraftarı nasıl selamlayacağını gösterdi. Nagatomo yumruk şovla karşılık verdi

Sivasspor’dan ilginç Kayseri tezahüratı ve imalı pankart! Sivasspor tribünleri karşılaşma öncesinde tribünlerini ateşlemek adına “ Ayağa kalkmayan Kayserili’dir” diye bağırdı. Sivasspor tribünlerinde “ Rocky’nin değil, Yiğidin harman olduğu yer” yazılı pankart açtı.

JAPON GAZETECİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray’ın Nagatomo’yu transfer etmesi ile birlikte Japon medya mensupları da Sivas’a akın etti. Sivas’taki karşılaşması 22 Japon basın mensubu takip ederken Nagatomo’nun ilk 11’de sahaya çıkması onları mutlu etti. Sivasspor taraftarı karşılaşma öncesinde Robinho’yu tribünlere çağırdı. Ancak takım arkadaşları ve hiç kimse yıldız oyuncuya bu tezahüratı tercüme edil haber vermeyince Robinho, taraftarın çağrısına karşılık vermedi.

Galatasaray zirveye giderken tepetaklak

Galatasaraya bir şok daha Yıldız isim...
Galatasaray'a bir şok daha! Yıldız isim...

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulan Tolga Ciğerci'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7. dakikada Galatasaray ceza sahası içindeki karambolde Rybalka, kaleyi karşıdan gören pozisyonda şutunu çekerken, son anda topa ayak koyan Mariano tehlikeyi önledi.

16. dakikada Demir Grup Sivasspor, öne geçti. Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Ndinga şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

18. dakikada Demir Grup Sivasspor, bir kez daha gole yaklaştı. Soldan Bifouma'nın ortasında Kone'nin kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

32. dakikada soldan Feghouli'nin kullandığı kornerde, ön direkte iyi yükselen Maicon'un savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.

45. dakikada Mariano'dan aldığı pas sonrası çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Feghouli'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

51. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in pasında, müsait durumdaki Yasin Öztekin'in vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta gitti.

56. dakikada Denayer'in ceza sahasına girerken Auremir'e müdahalesi sonrası hakem Fırat Aydınus, yardımcısı Alex Taşçıoğlu'nun uyarısıyla penaltı kararı verdi.

57. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kone, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

77. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan kullandığı kornerde, arka direkte Ndinga'nın kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta çıktı.

79. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Rodrigues'in yerden ortasında, ilk vuruşu kaleciden dönen Eren Derdiyok pozisyonun devamında ikinci şutunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

89. dakikada Galatasaray savunmasından gelen uzun pasta kaleci Tolgahan Acar'ın yumrukladığı top, ceza sahası önünde Sinan Gümüş'ün önde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda, kale çizgi üzerinde Medjani meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

90+5. dakikada sağdan Mariano'nun ortasında, ceza sahası içinde müsait durumdaki Sinan Gümüş'ün kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta gitti.

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