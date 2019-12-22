Galatasaray zirveden kopuyor!
Üst üste oynadığı Ankaragücü ve Göztepe sınavlarında 5 puan bırakan Galatasaray, zirve yarışında ağır yara aldı. 16. hafta sonunda 24 puanda kalan sarı kırmızılılar, maç eksiği olan lider Sivasspor’un 9 puan arkasında kaldı.
Geçen hafta 10 kişi kalan Ankaragücü’ne karşı 2 farkı koruyamayıp 88 ve 90+1’de yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray’a bir darbe de Göztepe’den geldi.
Üst üste oynadığı Ankaragücü ve Göztepe sınavlarında 5 puan bırakan Aslan zirve yarışında da ağır yara aldı. 16. hafta sonunda 24 puanda kalan Sarı-Kırmızılılar maç eksiği olan lider Sivasspor’un 9 puan arkasında kaldı. Eğer bugün Yiğidolar, Gençlerbirliği deplasmanında kazanırsa, Galatasaray ile puan farkını 12’ye çıkaracak.
2010-2011 yılında tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray söz konusu sezonda ilk 16 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 20 puan toplamıştı.
Cim Bom bu sezon ise 16. haftalar itibariyle 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı ve 24 puanı hanesine yazdırdı. Cim Bom son 10 yılın en kötü performansını sergilerken, teknik direktör Fatih Terim de Sarı-Kırmızılılar’ın başında en kötü ilk 16 haftasını geçirdi. (Fanatik)
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle