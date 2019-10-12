Galatasaray, Zidane'ın son şansı!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'de sıcak günler yaşanıyor.
Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ı zor günler bekliyor.
İspanya'nın Sport gazetesinin haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın hesabını Zidane'dan sordu.
'GALATASARAY, BARCELONA'DAN DAHA ÖNEMLİ'
Perez, Şampiyonlar Ligi'nde olabilecek bir başarısızlığı kabul edemeyeceğini Fransız teknik direktöre belirtirken Galatasaray ile oynanacak iki maçın, arada oynanacak Barcelona derbisinden daha önemli olduğunu vurguladı.
Bu gelişmenin ardından Real Madrid'in Galatasaray karşısında alacağı kötü bir sonuç alında Zidane ile yolların kopma noktasına geleceği kaydedildi.
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