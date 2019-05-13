Galatasaray Yvon Belien'i renklerine kattı
Galatasaray'da Kadın Voleybol Takımı, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Yvon Belien'i renklerine bağladı.
Sarı kırmızılı kulübün kadın voleybol takımı flaş bir transferle kadrosunu güçlendirdi.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen 26 yaşındaki voleybolcu Yvon Belien'i transfer etti. Tecrübeli oyuncu, 2015 ve 2017'de Avrupa İkincisi, 2016'da Olimpiyat ve 2018'de Dünya Şampiyonası dördüncüsü olan Hollanda Milli Takımı'nda da görev alıyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle