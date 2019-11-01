Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram'ın sözleşmesini uzattı
Galatasaray, genç futbolcular Yunus Akgün ile Emin Bayram ile sözleşme yeniledi.
Galatasaray, Yunus Akgün ile 2023-24 sezonuna kadar, sarı-kırmızılıların akademisinde forma giyen Emin Bayram ile de 2021-22 sezonuna kadar sözleşme yenilendiğini duyurdu.
#Galatasaray— KAP Spor (@kap_sportif) November 1, 2019
Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün Sözleşme Uzatımı Hk.https://t.co/sAKUWzLMgm pic.twitter.com/jSJDoKC5Wh
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