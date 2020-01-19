Galatasaray Yukatel Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig heyecanı Galatasaray Yukatel Denizlispor maçıyla devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk hafta müsabakasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. İlk yarıyı 27 puanla beklentilerin çok altında 7. sırada tamamlayan Galatasaray, Yukatel Denizlispor’a karşı üstünlük sağlama peşinde. Peki, Galatasaray Yukatel Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında Denizlispor'la mücadele edecek. Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao
Yukatel Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgiyle 22 puan topladı ve ilk yarıyı 11. sırada tamamladı.
Ligin ilk haftasında oynanan maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.
Galatasay Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Yukatel Denizlispor maçı yarın (19 Ocak Pazar) saat 16.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç beIN SPORTS HD1'den canlı izlenecek.
İki eksik
Galatasaray'da 2 futbolcu bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Florin Andone'nin yanı sıra, sıtma teşhisi konan yeni transfer Henry Onyekuru sahada yer alamayacak.
Galatasaray'da yabancı sınırı nedeniyle ilk yarıda tercih edilmeyerek lisansı çıkarılmayan Martin Linnes, uzun süreli sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba ve lisansları çıkartılan yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.
Dört futbolcu kart ceza sınırında
Sarı-kırmızılı takımda dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Galatasaray'da Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 19. haftada deplasmanda yapılacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
Galatasaray 22 gün sonra taraftarının önünde
Sarı-kırmızılı takım, 22 gün sonra sahasında taraftarının önünde maça çıkacak.
Ligde ilk yarının son maçında 28 Aralık 2019'da Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 22 gün aradan sonra taraftarının önünde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Galatasaray ile Denizlispor 40. maça çıkıyor
Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez birbirlerine rakip olacak.
İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
İstanbul'daki maçlar
Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya geldi.
Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü.
Taraflar arasında İstanbul'da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı ve Galatasaray 4-1 galip geldi.
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