Galatasaray Yukatel Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

2019 2020 Süper Lig sezonunun ikinci devresinde Galatasaray ilk karşılaşmasında Denizlispor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan maçta avantajlı durumda bulunan sarı kırmızılı ekip 3 puan almak için mücadele verecek. İlk yarıda 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Galatasaray, ligi 27 puanla tamamlamıştı. Taraftarların gözü şimdi Denizlispor maçında. İşte, Galatasaray Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

Galatasay Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Yukatel Denizlispor maçı yarın (19 Ocak Pazar) saat 16.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç beIN SPORTS HD1'den canlı izlenecek.

Ligin ilk yarısını istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Yukatel Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgiyle 22 puan topladı ve ilk yarıyı 11. sırada tamamladı. Ligin ilk haftasında oynanan maçı Yukatel Denizlispor 2-0 kazanmıştı.

İKİ EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Florin Andone'nin yanı sıra, sıtma teşhisi konan yeni transfer Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Galatasaray'da yabancı sınırı nedeniyle ilk yarıda tercih edilmeyerek lisansı çıkarılmayan Martin Linnes, uzun süreli sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba ve lisansları çıkartılan yeni transferler Jesse Sekidika ile Marcelo Saracchi teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

DÖRT FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Marcao, Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 19. haftada deplasmanda yapılacak İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY 22 GÜN SONRA TARAFTARIN ÖNÜNDE

Sarı-kırmızılı takım, 22 gün sonra sahasında taraftarının önünde maça çıkacak. Ligde ilk yarının son maçında 28 Aralık 2019'da Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 22 gün aradan sonra taraftarının önünde Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ekip arasında geride kalan 39 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da 19 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Galatasaray 13, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde attığı 40 gole karşılık, kalesinde 16 gol gördü. Taraflar arasında İstanbul'da son lig maçı 2009-2010 sezonunda oynandı ve Galatasaray 4-1 galip geldi.

TERİM MAÇA ÇIKAMAYABİLİR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ateşi 40 dereceye kadar çıktı. Tecrübeli teknik adam, yoğun tedavi ile Denizlispor maçına çıkmaya çalışıyor.

Son dönemde yaşanan gribal salgın Fatih Terim'i de vurdu. Tecrübeli teknik adamın Rize deplasmanı sonrasında rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yoğun tedavi gördüğü öğrenildi.

Ateşi 40 dereceye kadar çıkan Fatih Terim evinde dinlenirken, tecrübeli hoca yoğun tedavi ile şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan yarınki Denizlispor maçına ve bu akşamki son taktik idmanında takımının başında olmak istiyor.