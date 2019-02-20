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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Galatasaray yönetiminden sürpriz transfer! Travnik...

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Galatasaray yönetiminden sürpriz transfer! Travnik...

Galatasaray bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.

Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi rotasını Jablonec’te oynayan Michal Travnik’e çevirdi. Genç yıldız performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray Yönetimi sezon sonunda Belhanda'yı satmayı kafasına koydu.

Her maçı izlenen Travnik, Faslı yıldızın yerine düşünülüyor.

POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU
Scout ekibi tarafından bir süredir hem yerinde hem de videolardan izlenen Çek futbolcu performansıyla göz doldurdu. Potansiyeli yüksek bir orta saha oyuncusu olan 24 yaşındaki oyuncu takımının gözbebeği oldu.

BU SEZON TOPLAM 10 GOL ATTI
Jablonec'te 4 sezondur oynayan Michal Travnik bu sezon 26 maçın tamamında ilk 11'de yer alırken fileleri 10 kez havalandırdı. Gole yakın bir oyuncu olan Çek yıldız her geçen gün kendini geliştirmeyi başardı.

BELHANDA İLE YOLLAR AYRILACAK
Galatasaray Yönetimi sezon sonunda Belhanda'yı satmayı kafasına koydu. Bu oyuncunun yerine Travnik'i listenin en başına koyan yönetim scout ekibinin vereceği son rapordan sonra kararını verecek.

Michal Travnik kimdir?
Yaşı: 24
Mevki: O.SAHA
Ülkesi: ÇEKYA
Oynadığı Takımlar: Jablonec (Çek Cum.) Slovacko (Çekya)
24 yaşındaki Travnik orta sahada maestro gibi çalışırken istikbal vaat ediyor.

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