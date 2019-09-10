Galatasaray yönetiminden kritik hamle! 6 milyon Euro'luk doping...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray yönetiminden kritik hamle! 6 milyon Euro'luk doping...
GeriFutbol Galatasaray yönetiminden kritik hamle! 6 milyon Euro'luk doping...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray yönetiminden kritik hamle! 6 milyon Euro'luk doping...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

1 Eylül itibariyle Galatasaray’da hiçbir oyuncunun alacağı kalmadı. Yönetimin bu hamlesi eylül ayı içinde Kasımpaşa, Club Brugge, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile oynanacak kritik maçlar öncesi futbolcularda doping etkisi yarattı. Sarı kırmızılılar önümüzdeki dört karşılaşmaya rahat ve moralli çıkacak.

Aralarında Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean-Michael Seri gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu 13 yeni transferle taraftarlarını coşturan Galatasaray yönetimi, geçen sezondan kalan futbolcuların ve kulüp personelinin de yüzünü güldürdü.

Sarı kırmızılı takımda tüm oyuncuların ve çalışanların ağustos ayı maaşları banka hesaplarına yatırıldı.

1 Eylül 2019 itibariyle Galatasaray Kulübü’nde hiçbir futbolcunun alacağı kalmadı. Yönetimin bu hamlesi kritik karşılaşmalar öncesi futbolcularda adeta doping etkisi yarattı.

DİVAN TOPLANIYOR

Galatasaray’da sezonunun ilk divan kurulu toplantısı yarın yapılacak. Kulüp Başkan Mustafa Cengiz’in de katılacağı toplantıda, Fatih Terim’e verilen 4 maçlık ceza ve Fenerbahçe taraftarı olduğu belirtilen Prof. Dr. Vahdettin Ergin’in Galatasaray Lisesi Müdürlüğü’ne atanması gibi konular görüşülecek.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kevin de Bruyne şov! Rakibi 30 dakikada dağıttı...
İşte Falcao'nun 10 günde kazandığı para!
Adem Ljajıc’e İtalya'dan dev kanca
Moldova Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 'Rehavet' açıklaması!