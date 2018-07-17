Galatasaray yeni sezon forma tanıtımını gerçekleştirdi! 2018-2019 Galatasaray formaları
Galatasaray yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman formaları için tanıtımını gerçekleştirdi. 2018-2019 sezonunda siyah forması ile taraftarların dikkatini çeken Galatasaray, yeni sezon formalarını GS Store mağazalarında satışa sundu. İşte, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği siyah forma ve parçalı forma detayları
Galatasaray'ın yeni sezon formaları taraftarların beğenisine sunuldu. Türk Telekom Stadyumu'nda kullanacağı parçalı forma ile deplasmanda kullanacağı siyah formaları tanıtan Galatasaray, fiyatları taraftarlarla paylaştı. İşte, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın giyeceği formalar
GS Store'da yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın forma fiyatları en düşük 149,90 olacak.
Siyah deplasman formasının fiyatı 189,90
Parçalı iç saha formasının fiyatı da yine 189,90'dan satışa sunulacak.
Formaların tanıtım açıklamasında ise şu özelliklere yer verildi;
"Kullanılan teknoloji kuru kalmana ve rahat etmene yardımcı olur
Kullanılan kumaş ile kuru ve serin kalmana yardımcı olur
Yanlardaki esnek fitilli paneller ve vücut hatlarıyla uyumlu kesim hareket kabiliyeti sağlar"
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