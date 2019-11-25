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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Galatasaray yeni Onyekuru'sunu buldu: Samuel Kalu

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Galatasaray yeni Onyekuru'sunu buldu: Samuel Kalu

Hücum eksikliğini Henry Onyekuru'yla gidermek isteyen isteyen sarı-kırmızılı ekibe menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda, Samuel Kalu devre arasında Galatasaray'a katılacak.

Radamel Falcao ve Florin Andone'nin sakatlığı sebebiyle gol yollarında sıkıntı yaşayan Galatasaray'a menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.

Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile temas kuran Fransız bir menajer, satın alma bedeli ile düşünülürse Bordeaux'da forma giyen Samuel Kalu'yu getirebileceğini iletti.

22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun, forma şansı bulamaması nedeniyle kendine takım aradığı ifade edildi.

Teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi durumunda genç futbolcu devre arasında Galatasaray'ın yolunu tutacak.

Gent'ten 8.5 milyon euro'ya Bordeaux'ya transfer olan Samuel Kalu bu sezon ancak 11 maçta şans bulabildi.

Son haftalarda ise Nijeryalı futbolcu kulübeye hapsoldu.

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Galatasaray yeni Onyekurusunu buldu: Samuel Kalu

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