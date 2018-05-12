Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyapor 2. randevuda. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında evinde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor ile bugüne 1 kez karşılaştı ve o müsabakadan Malatya temsilcisi galip ayrıldı. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Galatasaray’da hedef seyircisi önünde 3 puan alıp, gelecek hafta İzmir’de şampiyonluğu kutlamak. Peki Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ligde geride kalan 32 haftada sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alıyor. Malatya ekibi ise 40 puanla 10. sırada bulunuyor.
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya’da oynana maçı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra sarı-kırmızılılarda teknik direktör değişikliğine gidildi ve Igor Tudor’un yerine Fatih Terim geldi.
Evinde 18 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca içerideki son 7 maçın 5’inde kalesinde gol görmedi.
Şampiyonluk için 4 puan yetiyor
Galatasaray, Süper Lig’in bitmesine iki hafta kala zirvedeki yerini kaybetmek istemiyor. Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk turunu son hafta İzmir’de atmak istiyor. Galatasaray’ın şampiyon olabilmesi bu 2 maçtan 4 puan alması yetecek.
4 maçlık galibiyet serisi var
Galatasaray ligdeki son 10 karşılaşmadan 25 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 8 kez galip gelirken, 1 kez mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, son 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu.
Feghouli cezalı, 4 isim sınırda
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Sofiane Feghouli, sarı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Ryan Donk kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Düdük Bülent Yıldırım’da
Galatasaray- Yeni Malatyaspor mücadelesini hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak. Galatasaray, bugüne kadar Bülent Yıldırım yönetiminde 42 maça çıkarken, 22 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, tarihlerinde ilk kez bu sezonun ilk yarısındaki maçta karşılaşmış, sahadan galibiyetle ayrılan taraf Yeni Malatyaspor olmuştu. Galatasaray ligdeki son 10 maçının sekizini kazandı ve son dört maçında sahadan gelip ayrıldı. Ligde Fenerbahçe'nin ardından en uzun ikinci galibiyet serisinin sahibi Galatasaray. Galatasaray, Süper Lig'de evinde 18 maçtır yenilmiyor ve son 11 maçtır sahadan galibiyetle ayrılıyor. Sarı kırmızılılar iç sahadaki son yedi maçın beşinde gol yemedi. Ligde şu ana kadar 72 gol atan Galatasaray, son 12 sezonda ilk 32 haftalar itibarıyla en yüksek gol sayısına ulaştı. Sarı kırmızılılar, en son 2005/06 sezonunun 32. haftasında 77 gol atmış, o sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı.
Yeni Malatyaspor ligde beş maçtır kazanamıyor. Malatya ekibinin ligde oynadığı son iki maçta da gol sesi çıkmadı. Bu sezon Süper Lig'de 18 maç 0-0 bitti, bu maçların altısında taraflardan biri Yeni Malatyaspor'du.
Yeni Malatyaspor ligde deplasmandaki son sekiz maçın sadece birini kazanabildi. Süper Lig'de bu sezon deplasmanda en fazla maçta kalesini gole kapatan takım Yeni Malatyaspor, iç sahada en fazla maçta kalesini gole kapatan ekip ise Galatasaray. Bu iki takım toplamda ise ligde en fazla maçta kalesini gole kapatan üç takımdan ikisi: Galatasaray - 12 & Yeni Malatyaspor 11. Galatasaray bu sezon ligde kalesinde Fenerbahçe'nin ardından en az isabetli şut gören takım. Yeni Malatyaspor ise bu alanda dördüncü sırada . Galatasaray bu sezon ligde en fazla gol atan takım. Yeni Malatyaspor ise Karabükspor'un ardından ligin en az gol atan üç takımından biri. Yeni Malatyaspor ligin ikinci yarısında Karabükspor'un ardından deplasmanda en az gol atan ikinci takım. Galatasaray ise ligin ikinci yarısında iç sahada en az gol yiyen takım.
Yeni Malatyaspor'un deplasmanda attığı son altı gole Khalid Boutaib doğrudan katkı sağladı ancak Faslı oyuncu, ligde altı maçtır fileleri havalandıramıyor. Yeni Malatyaspor bu sezon deplasmanda öne geçtiği tüm maçları kazanırken, geriye düştüğü tüm maçları kaybetti. Gary Rodrigues, ligin ikinci yarısında forma giydiği 15 maçta 12 gole katkıda bulundu. Bu sezon Süper Lig'de sadece Edin Visca, Sofiane Feghouli'den daha fazla asist yapabildi. Younes Belhanda, bu sezon Süper Lig'de Ricardo Quaresma'nın ardından en fazla şut pası atan oyuncu
Yorumları Göster
Yorumları Gizle