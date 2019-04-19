Galatasaray, yarı final için parkede!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride Hatay'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 63-62'lik skorla kazanmıştı.
Sarı-kırmızılı takım maçı kazandığı takdirde adını yarı finale yazdıracak. Hatay Büyükşehir Belediyespor'un galibiyeti halinde ise yarı finalisti belirleyecek üçüncü maç Hatay'da oynanacak.
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