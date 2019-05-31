Galatasaray Vedat Muriqi için teklifini yaptı!
Galatasaray'da gündem forvet transferi. Diagne'den memnun olmayan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de istediği Vedat Muriqi için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın golcü isim için Rizespor'a teklifini sunduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Vedat Muriqi için teklifini sunduğu iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; Vedat Muriqi'nin de ilk tercihi Galatasaray... Transferle ilgili Rizespor'un cevabaı beklenirken Fenerbahçe'nin de devrede olduğu biliniyor.
Muriqi ile Fransa'nın Toulouse kulübü de yakından ilgileniyor.
Rizespor’lu Vedat Muriqi kimdir? İzliyoruz...
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