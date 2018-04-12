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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
12.04.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçı hiç bu kadar önemli olmamıştı!

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Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçı hiç bu kadar önemli olmamıştı!

Spor Toto Süper Lig’in son 6 haftasına girilirken 4 takım arasındaki yarış tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta Galatasaray’ın Ankara deplasmanında 3 puan yitirmesi ile Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna otururken Beşiktaş ve Fenerbahçe zirveye bir adım daha yaklaşmıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe ise Demir Grup Sivasspor ile deplasmanında karşı karşıya gelecek. Aynı hafta lider Medipol Başakşehir ise 2’nci sıradaki Galatasaray’a konuk olacak. Yarışı devam ettirmek için galibiyet dışında seçenekleri bulunmayan Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından, kendi maçları kadar Galatasaray - Medipol Başakşehirspor maçı da fazlasıyla önem taşıyor. Hatta iki takım da maçlarını kazandığı takdirde yıllardır oynanan Galatasaray-Başakşehir maçları içerisinde en önemlisi belki de bu haftaki karşılaşma olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
    3
    MS1
    1,60
    7811kez oynandı
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Beşiktaş, yarın akşam kazanırsa puanını 59, Fenerbahçe ise Demir Grup Sivasspor deplasmanından galip gelmesi halinde puanını 57 yapacak ve pazar günü oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının sonucunu heyecanla bekleyecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçlarını kazanmaları durumunda Galatasaray -Medipol Başakşehir maçının 3 ihtimaline göre oluşacak puan durumları şu şekilde olacak:

Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanır Galatasaray -M.Başakşehir berabere kalırsa;

1. Medipol Başakşehir: 60 puan

2. Beşiktaş: 59 puan

3. Galatasaray: 58 puan

4. Fenerbahçe: 57 puan

Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanır Galatasaray Medipol Başakşehir’i yenerse;

1. Galatasaray: 60 puan

2. Medipol Başakşehir: 59 puan

3. Beşiktaş: 59 puan

4. Fenerbahçe: 57 puan

Beşiktaş ve Fenerbahçe kazanır Medipol Başakşehir Galatasaray’ı yenerse;

1. Medipol Başakşehir: 62 puan

2. Beşiktaş: 59 puan

3. Galatasaray: 57 puan

4. Fenerbahçe: 57 puan

Yukardaki tabloda da görüldüğü gibi Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşması maçlarını kazanmaları halinde Beşiktaş ve Fenerbahçe için hayati bir önem taşıyor. Her iki takım için en avantajlı skorun beraberlik olduğu, 2’nci seçeneğin ise Galatasaray’ın galip gelmesi olduğu açıkça net.

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