Galatasaray ve Manchester City arasında üç konuda işbirliği!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray ve Manchester City arasında üç konuda işbirliği!
GeriFutbol Galatasaray ve Manchester City arasında üç konuda işbirliği!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray ve Manchester City arasında üç konuda işbirliği!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray ve Manchester City arasında üç konuda işbirliği!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yakın dostu olan BP Avrupa-Asya-Afrika ve Avustralya Akaryakıt Başkanı Tufan Ergin Bilgiç ile birlikte İngiltere’ye gitmiş ve Manchester City Kulübü yetkilileri ile bir araya gelmişti.

Manchester City’de kadroya giremeyen oyuncuların kiralanmasını gündeme getirdiği zirvede Cengiz’in, başka iş birliği anlaşmalarını da masaya yatırdığı ortaya çıktı.

İngiltere zirvesinde gündeme gelen konular şöyle:

1- MAĞAZACILIK:

Cengiz, Galatasaray ve Manchester City mağazalarında iki kulübün ürünlerinin ortak satılmasını önerdi. Bu teklife İngiliz kulübünün sahipleri olumsuz bakmadı. Ocakta iki kulüp yetkilileri görüşecek. Galatasaray bu anlaşma ile Uzakdoğu pazarına girmeyi hedefliyor.

2- ALT YAPI:

Başkan Cengiz, alt yapı oyuncularının gelişmesi, deneyim kazanması adına genç oyuncularını kiralamak istediğini belirtti. Cengiz, Galatasaray Akademesi’ndeki oyuncuların Avrupa’daki futbol ortamını görmesini istediğini belirtip bu konuda da iş birliği teklifinde bulundu.

3- ÖNCELİK HAKKI:

Oyuncu isminden bağımsız olarak Cengiz, Manchester City’nin oynatmadığı futbolcuların Galatasaray’a kiralanması için rüçhan, yani öncelik hakkı da istedi. Manchester City idarecileri ise teknik heyetin raporuna göre bu teklife oyuncu maliyetini karşılamak kaydı ile olumlu yaklaştı.

Manchester City son Premier Lig maçında, Everton'ı 3-1 yenmişti...

Manchester City 3-1 Everton (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Everton'ı ağırlayan Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti Şampiyonluk yarışında Liverpool'un gerisine düşen Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Everton karşısında Gabriel Jesus'ın 22 ve 50. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti. Konuk ekibin 65. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile farkı bire indirdiği maçta rakibine 69. dakikada Raheem Sterling ile yanıt veren Manchester ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve haftayı üç puanla kapadı. Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kalırken, Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun yedek kulübesinde görev bekledi. Bu galibiyetle puanını 44'e yükselten Manchester City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Everton ise 24 puanda kaldı.
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 145Galatasaray - Sivasspor
    3
    MS1
    1,50
    6550kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

G.Saray'ın rakibi Benfica, Portekiz Kupası'nda turladı!

Burak Yılmaz olmazsa o geliyor! Hırvat...

İngiltere Lig Kupası'nda dev eşleşme, Tottenham-Chelsea!

Bayern Münih tek attı 3 aldı!