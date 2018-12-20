Galatasaray ve Manchester City arasında üç konuda işbirliği!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yakın dostu olan BP Avrupa-Asya-Afrika ve Avustralya Akaryakıt Başkanı Tufan Ergin Bilgiç ile birlikte İngiltere’ye gitmiş ve Manchester City Kulübü yetkilileri ile bir araya gelmişti.
Manchester City’de kadroya giremeyen oyuncuların kiralanmasını gündeme getirdiği zirvede Cengiz’in, başka iş birliği anlaşmalarını da masaya yatırdığı ortaya çıktı.
İngiltere zirvesinde gündeme gelen konular şöyle:
1- MAĞAZACILIK:
Cengiz, Galatasaray ve Manchester City mağazalarında iki kulübün ürünlerinin ortak satılmasını önerdi. Bu teklife İngiliz kulübünün sahipleri olumsuz bakmadı. Ocakta iki kulüp yetkilileri görüşecek. Galatasaray bu anlaşma ile Uzakdoğu pazarına girmeyi hedefliyor.
2- ALT YAPI:
Başkan Cengiz, alt yapı oyuncularının gelişmesi, deneyim kazanması adına genç oyuncularını kiralamak istediğini belirtti. Cengiz, Galatasaray Akademesi’ndeki oyuncuların Avrupa’daki futbol ortamını görmesini istediğini belirtip bu konuda da iş birliği teklifinde bulundu.
3- ÖNCELİK HAKKI:
Oyuncu isminden bağımsız olarak Cengiz, Manchester City’nin oynatmadığı futbolcuların Galatasaray’a kiralanması için rüçhan, yani öncelik hakkı da istedi. Manchester City idarecileri ise teknik heyetin raporuna göre bu teklife oyuncu maliyetini karşılamak kaydı ile olumlu yaklaştı.
Manchester City son Premier Lig maçında, Everton'ı 3-1 yenmişti...
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