Galatasaray ve Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için devrede

Süper Lig'de devre arasına girilirken, transfer hareketliliği de başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre yıldız futbolcu ile Süper Lig'den iki ezeli rakibin takipte olduğu belirtildi. Milano ekibinde yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle tam formunu sergileyemeyen gurbetçi oyuncu, devre arasında Türkiye'nin yolunu tutabilir.

Milan formasıyla 20 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol attı ve 6 asist yaptı. Yıldız oyuncu İtalya'ya transfer olarak kariyerinde ilk defa yurt dışına çıktı. Milan, genç orta sahanın bonservisi için Leverkusen'e 22 milyon Euro ödedi.

MANCINI MILAN'A

Öte yandan şu anda Zenit St. Petersburg takımında teknik adamlık görevini yürüten Roberto Mancini Milan'ın radarına girdi. Gennaro Gattuso'da aradığını bulamayan İtalyan devi, La Gazzetta dello Sport'a göre Inter'de idolleşen Mancini'ye yöneldi. Zenit ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 53 yaşındaki çalıştırıcı kulübünden yıllık 8 milyon Euro kazanıyor.