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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Galatasaray ve Beşiktaş düşüşte, Fenerbahçe sabiy, tek yükselen Trabzonspor!

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Galatasaray ve Beşiktaş düşüşte, Fenerbahçe sabiy, tek yükselen Trabzonspor!

Süper Lig’deki oyuncuların piyasa değerlerini güncelleyen ‘transfermarkt’a göre, 4 büyükler içinde toplam kadro değeri yükselen tek takım Trabzonspor oldu.

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi ‘transfermarkt’ Süper Lig’deki oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi.

ÖMÜR ZİRVEDE

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, sakatlık nedeniyle değer kaybına uğramasına rağmen 14 milyon Euro ile en pahalı futbolcu.

VEDAT MURİÇ 4 MİLYON EURO UÇTU

En yüksek değer artışını Fenerbahçeli Vedat Muriç gerçekleştirdi; 8 milyon Euro’dan 12 milyon Euro’ya yükseldi.

G.SARAY 22 MİLYON EURO GERİLEDİ

Galatasaray'ın sezon başında toplam 122 milyon Euro olan kadro değeri 100 milyon Euro’ya düştü. Sarı kırmızılılar buna rağmen ligin en pahalı takımı.

F.BAHÇE YERİNDE SAYDI

Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri 90 milyon Euro’da kalırken, Beşiktaş 78 milyondan 72 milyon Euro’ya geriledi.

FIRTINA 3 BÜYÜKLERİ SOLLADI

4 büyükler içinde değeri yükselen tek kulüp Trabzonspor. Fırtına’nın kadro değeri 70 milyon Euro’dan 78 milyon Euro’ya yükseldi.

SERI PİKE YAPTI

Piyasa değeri en fazla düşen oyuncu Galatasaraylı Jean-Michael seri: 25 milyondan 12 milyon Euro’ya düştü.

109 MİLYONLUK İLK 11

Süper Lig'de piyasa değeri en pahalı futbolcularından oluşan ilk 11’in değeri toplam değeri 109 milyon Euro’yu buldu.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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Galatasaray ve Beşiktaş düşüşte, Fenerbahçe sabiy, tek yükselen Trabzonspor


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