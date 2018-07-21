Galatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Valencia hazırlık maçı ile birlikte İsviçre kampında ciddi bir provaya daha çıkacak olan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde oynanan PSV karşılaşmasının ardından ikinci önemli hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Spor severler Galatasaray Valencia maçının hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ederken, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Galatasaray Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Valencia karşılaşması ile İsviçre kampındaki son hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Yeni sezon hazırlıklarını, İsviçre’nin Montrö kentinde devam eden Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı.
Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı beşe iki dar alan oyunu ile devam etti. Çalışmanın ana bölümünde ise Fatih Terim yönetiminde uygulamalı taktik antrenman yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-Kırmızılı ekipte, Mariano, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok ağrılarından ötürü antrenmanda yer almadı.
Montrö kampındaki antrenman programını tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, bu akşam İspanya’nın Valencia takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. Stade St. Lenonard’daki mücadele, bu akşam yerel saatle TSİ 18.30’da başlayacak. Valencia maçıyla İsviçre kampını tamamlayacak Galatasaray, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.
Antrenmanın ilk bölümünde sürat ve koordinasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusunun ardından idmanı tamamladı. PSV Eindhoven ile çarşamba günü oynanan maçta tam süre alan futbolcular, 20 dakika yenilenme çalışması yaptı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.Sarı-kırmızılı takım, bu akşam İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma taraftarlara açık olacak. Valencia maçıyla İsviçre kampını tamamlayacak Galatasaray, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.
Galatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Valencia hazırlık maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Sakaryaspor, hazırlık maçında Galatasaray'ı ağırlayacak
Yeşil-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 25 Temmuz Çarşamba günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde devam ettiren yeşil-siyahlı ekip, hazırlık maçında 25 Temmuz Çarşamba günü Yeni Atatürk Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Açıklamada, saat 19.00'da başlayacak karşılamaya seyircilerin destek vermesinin beklendiği kaydedildi.
Öte yandan Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanı izleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşamba günü kentte Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçına tüm taraftarları beklediğini söyledi.
Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Ahmet Yıldırım ile görüşen ve başarı dileklerini ileten Toçoğlu, "Takımımızda yeni sezon öncesi moraller yerinde. İnşallah bu yıl arzu ettiğimiz şampiyonluğa uzanacak, 1. Lig'e yükseleceğiz. Her fırsatta ifade ediyorum, Sakaryaspor'a destek tüm şehrin sorumluluğundadır. Takımımız yeni bir yolculuğa çıkıyor. Şampiyonluk yolunda kenetlenmeli, takımımızın yanında olmalıyız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımıza destek olacak, şampiyonluk yolunda yalnız bırakmayacağız. Tek hedefimiz, düşüncemiz şampiyonluktur." şeklinde konuştu. Antrenmanı kulüp başkanı Cevat Ekşi ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle