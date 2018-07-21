Galatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Galatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
21.07.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Galatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Valencia hazırlık maçı ile birlikte İsviçre kampında ciddi bir provaya daha çıkacak olan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde oynanan PSV karşılaşmasının ardından ikinci önemli hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Spor severler Galatasaray Valencia maçının hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ederken, karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Galatasaray Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Valencia karşılaşması ile İsviçre kampındaki son hazırlık karşılaşmasına çıkıyor.  Yeni sezon hazırlıklarını, İsviçre’nin Montrö kentinde devam eden Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı beşe iki dar alan oyunu ile devam etti. Çalışmanın ana bölümünde ise Fatih Terim yönetiminde uygulamalı taktik antrenman yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-Kırmızılı ekipte, Mariano, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok ağrılarından ötürü antrenmanda yer almadı.

Montrö kampındaki antrenman programını tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, bu akşam İspanya’nın Valencia takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. Stade St. Lenonard’daki mücadele, bu akşam yerel saatle TSİ 18.30’da başlayacak. Valencia maçıyla İsviçre kampını tamamlayacak Galatasaray, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

Antrenmanın ilk bölümünde sürat ve koordinasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusunun ardından idmanı tamamladı. PSV Eindhoven ile çarşamba günü oynanan maçta tam süre alan futbolcular, 20 dakika yenilenme çalışması yaptı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.Sarı-kırmızılı takım, bu akşam İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma taraftarlara açık olacak. Valencia maçıyla İsviçre kampını tamamlayacak Galatasaray, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

Galatasaray Valencia hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Valencia hazırlık maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sakaryaspor, hazırlık maçında Galatasaray'ı ağırlayacak

Yeşil-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 25 Temmuz Çarşamba günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde devam ettiren yeşil-siyahlı ekip, hazırlık maçında 25 Temmuz Çarşamba günü Yeni Atatürk Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Açıklamada, saat 19.00'da başlayacak karşılamaya seyircilerin destek vermesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanı izleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşamba günü kentte Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçına tüm taraftarları beklediğini söyledi.
Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Ahmet Yıldırım ile görüşen ve başarı dileklerini ileten Toçoğlu, "Takımımızda yeni sezon öncesi moraller yerinde. İnşallah bu yıl arzu ettiğimiz şampiyonluğa uzanacak, 1. Lig'e yükseleceğiz. Her fırsatta ifade ediyorum, Sakaryaspor'a destek tüm şehrin sorumluluğundadır. Takımımız yeni bir yolculuğa çıkıyor. Şampiyonluk yolunda kenetlenmeli, takımımızın yanında olmalıyız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımıza destek olacak, şampiyonluk yolunda yalnız bırakmayacağız. Tek hedefimiz, düşüncemiz şampiyonluktur." şeklinde konuştu. Antrenmanı kulüp başkanı Cevat Ekşi ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fikret Orman: "Cristiano Ronaldo bile satıldı değerini bulan gider"

Başakşehir, Galatasaraylı futbolcuya talip!

Lakers'tan Michael Beasley hamlesi

Benfica, Abdülkadir için pes etmiyor