Galatasaray, son nefeste! Yeni golcü sahneye çıktı...
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, Akhisaspor’u konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve puanını 45'e çıkardı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, İsmail Şencan xx
Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Luyindama xxx, Marcao xxx, Nagatomo xx, Ndiaye xxx (Donk dk. 82 ?), Emre Akbaba xx (Selçuk dk. 46 xx), Belhanda xx, Feghouli xx, Onyekuru xx (Yunus dk. 86 ?), Mitroglou xx
Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xxx, Cocalic xxx, Caner xx, Kadir xx, Rotman xx, Sissoko xx, Aykut xx (Bilal Kısa dk. 79 ?), Onur x (Regattin dk. 74 x), Barbosa xx, Manu x (Cikaleshi dk.82 ?)
Gol: Mitroglou (dk. 90+4) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mariano, Emre Akbaba (Galatasaray), Zeki, Rotman, Aykut, Manu, Lukac, Cikaleshi (Akhisarspor)
Maçtan önemli anlar
6. dakikada Marcao’nun ara pasında Onyekuru ceza sahasına sarktı. Akhisar savunması topu güçlükle kornere gönderdi.
8. dakikada Mariano’nun sağ kanattan açtığı ortaya Onyekuru vurdu ancak top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.
14. dakikada gelişen Akhisar atağında sağ çaprazda topla buluşan Onur Ayık, rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Muslera çelmeyi başardı.
23. dakikada Ndiaye’nin savunma arkasına attığı topu Feghouli, Mitroglou’ya çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yunan golcü, Lukac’ı geçemedi.
65. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan Ndiaye’nin pasında Feghouli’nin şutunu kaleci Lukac çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
75. dakikada Mitroglou’nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Onyekuru'nun rakibini çalımlayarak çaprazdan vuruşunda kaleci Lukac’ın tokatladığı top, direğe çarpıp kornere çıktı.
78. dakikada Belhanda’nın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Feghouli’nin şutu üst direğe çarpıp auta çıktı.
85. dakikada atılan uzun topla sol kanatta topla buluşan Cikaleshi’nin sert şutu, az farkla üstten auta gitti.
89. dakikada Selçuk’un kullandığı kornerde Luyindama topu Donk’a çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Donk’un kafası üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Selçuk'un uzun pasında kaleci Lukac'ın hatasını iyi değerlendiren Mitroglou, topu boş filelere gönderdi. 1-0
Maçtan notlar:
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi Benfica ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Mbaye Diagne kadroda yer almazken, Ryan Donk ise yedeğe çekildi.
Akhisarspor müsabakasında bu futbolcuların yerine Emre Akbaba ile Kostas Mitroglou ilk 11'de forma giydi.
Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Kostas Mitroglou 11'i ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Ryan Donk, İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.
Diagne, Fernando ve Linnes kadroda yok
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mbaye Diagne, Fernando Reges ve Martin Linnes, maç kadrosunda yer almadı.
Benfica ile oynanan rövanş maçında sol adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilen Diagne, Portekiz ekibi ile yapılan ilk müsabakada sol arka grup kas tendonlarının yapışma yerinde tendinit oluşan Fernando ve sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma olan Linnes, müsabakada forma giyemedi.
Emre Akbaba 149 gün sonra 11'de
Akhisarspor maçının başlangıç kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, takımının yaptığı son 27 resmi müsabakada ilk 11'de görev alamamıştı. Emre Akbaba, 149 gün sonra bir maçta ilk 11'de forma giydi.
Akhisarspor'da 7 eksik
Cihat Arslan ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe getirilen Cem Kavçak yönetiminde maça çıkan Akhisarspor'da, 7 futbolcu sakatlıkları ve cezaları nedeniyle kadroda bulunmadı. Ege temsilcisinde sakatlıkları olan Mustafa Yumlu, Güray Vural, Miguel Lopes, Eray Ataseven ve Dany Nounkeu ile cezalı Josue Pesqueira ve Serginho, müsabakada görev yapamadı.
Saha zemini için özel önlem
Galatasaray Kulübü, kar yağış uyarısı üzerine aldığı önlemle saha zeminini korudu. Yağıştan etkilenmemesi için saha zeminine serilen branda maçtan önce kaldırıldı. Karşılaşma öncesinde çatıdaki karlar da çalışanlar tarafından temizlendi. Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Abdullah Çevrim için müsabakadan önce saygı duruşu yapıldı.
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