Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, canlı yayın var mı?
Galatasaray, Süper Lig’in 12’nci haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Günün maç programında Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray günü bu karşılaşma ile kapatacak. Spor severler hazırlık maçınını canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, canlı yayın var mı?
Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen son antrenmanda dinamik ısınmayla başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın devam eden bölümünde ise orta sonuçlandırma ve şut sonuçlandırma çalışması yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli takım kamplarında bulunan oyuncular, antrenmanda yer almadı.
Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta, canlı yayın var mı?
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını TFF 1’inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile bugün saat 13.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı karşılaşmayla sürdürecek. Mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
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