Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı!
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın ilk haftasında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia'yı deplasmanda 70-64 mağlup etti.
Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan D Grubu mücadelesinin ilk periyodunu 32-11 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 51-34 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 60-51 önde geçen Galatasaray Doğa Sigorta, salondan 70-64 galip ayrıldı.
Bu organizasyonda 2016'da şampiyon olan Galatasaray, geçen sezon ise normal sezonda gruptan çıkamamıştı.
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