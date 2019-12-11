Galatasaray UEFA'ya nasıl gider? İşte üçüncülük hesapları...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında bu gece deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak.

Paris'teki Parc des Princes'de TSİ ile 23.00'te oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Futbolseverlerin yayıncı kuruluşla birlikte Spor Arena'dan canlı anlatımla takip edebileceği zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarı UEFA hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY NASIL UEFA'YA GİDER?

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Galatasaray, 2 puanla son sırada yer alıyor. Bu kötü tabloya rağmen sarı kırmızılıların UEFA şansı bitmiş değil. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi. Bu durum temsilcimiz için avantaj teşkil ediyor.



PSG, 1996'DAKİ 4-0'LIK GALATASARAY MAÇINI PAYLAŞTI





ASLAN GOL SORUNUNU AŞACAK MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda. A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip.

Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor.

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