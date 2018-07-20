Galatasaray Üç Koç Arasında!
Galatasaray’da Oktay Mahmuti sonrası takımın başına geçecek isim belli oluyor.
Oktay Mahmuti’yle yolları ayırdıktan sonra koç arayışına geçen Galatasaray, geniş bir yerli koç listesi oluşturdu.
Takımın başına yerli bir koç getirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, bu liste içerisinde ise üç isme yöneldi.
Galatasaray’da şu anda koç pozisyonu için Hakan Demir, Ertuğrul Erdoğan ve Yağızer Uluğ öne çıkan isimler olurken Ertuğrul Erdoğan ve Yağızer Uluğ bu küçük listede de bir öndeler.
Daha önce Galatasaray’da asistan koçluk yapan Yağızer Uluğ, Beşiktaş ve Bahçeşehir’i çalıştırmıştı.
Daha önce Fenerbahçe‘de lig şampiyonluğu yaşayan Ertuğrul Erdoğan ise geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediye’nin başında yer aldı.
Hakan Demir de son olarak BEST Balıkesir’in başındaydı. (Eurohoops)
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